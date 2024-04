Dernier budget fédéral: un budget sans surprise pour Bernard Généreux

Le député de Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a vivement critiqué le dernier budget fédéral de la ministre Chrystia Freeland, déposé le 16 avril dernier.



Face au déficit prévu de 40 milliards de dollars et aux nouvelles dépenses annoncées, M. Généreux ne s’est pas dit surpris, et du même souffle, a reproché au gouvernement Trudeau de poursuivre l’endettement des Canadiens. «Tout ce que le gouvernement a annoncé dans le budget n’a rien d’équitable envers la population. En fait, ce que les libéraux proposent, c’est de devenir encore plus endettés!»



Le député déplore l’absence de mesure contribuant au développement de l’est du Québec. «Bien en fait, il n’y a absolument rien. Rien qui va donner espoir aux gens de gagner de l’argent en travaillant et rien qui va permettre aux régions de se développer», ajoute-t-il.



Quant à la pénurie de logements qui n’épargne pas le Bas-Saint-Laurent, si le gouvernement fédéral s’est donné pour objectif d’ajouter 3,87 millions de nouveaux logements d’ici 2031 aux pays, Bernard Généreux crie à l’impossible.



«C’est complètement fou! Ça fait déjà depuis 2016 qu’ils ont mis 70 milliards pour aider le secteur du logement. Est-ce que ça a donné des résultats aujourd’hui?», se questionne le député.



Ce dernier précise que le Parti conservateur du Canada dirigé par Pierre Poilièvre votera contre le budget. «Nous sommes à des années-lumière de ce que nous ferions par rapport à ce que le gouvernement libéral fait depuis maintenant 9 ans, c’est-à-dire des déficits.»



Le Bloc québécois et le Parti vert ont aussi annoncé qu’ils voteront contre le budget Freeland.