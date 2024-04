Les inscriptions au camp de jour de Rivière-du-Loup débuteront le 7 mai

Fort attendue des parents, la période d’inscription au camp de jour de la Ville de Rivière-du-Loup s’ouvrira le mardi 7 mai, à 12 h. Elle se tiendra exclusivement en ligne, sur le site transactionnel «Mes loisirs en ligne».

Du 25 juin au 9 août prochains, le camp de jour accueillera les enfants dans quatre lieux différents : à l’école La Croisée II, au Collège Notre-Dame, au chalet du parc des Balancines (parc Cartier) et à l’école Joly. Dans ce dernier cas, la première semaine d’activités se déroulera au Stade Premier Tech.

Accessible aux fillettes et garçons de 5 à 12 ans (au 30 septembre 2023), le camp de jour intègrera de nouveau cette année un certain nombre d’enfants ayant fréquenté la maternelle 4 ans à temps plein pendant l’année scolaire 2023-2024. La Ville souhaite ainsi soutenir les parents qui se trouvent dans cette situation spécifique et qui n’ont pas d’autre solution de garde pour l’été. Ce groupe d’âge sera rassemblé à La Croisée II.

Offert pendant sept semaines, le camp de jour louperivois propose un cadre dynamique et sécuritaire, respectant les normes rigoureuses de l’Association des camps du Québec (ACQ). Il peut être fréquenté tout l’été ou à la semaine, avec ou sans service d’animation prolongée, et le paiement peut être réglé en un, deux ou trois versements. La capacité des sites varie de 90 à 175 places, selon les recommandations de l’ACQ. Par conséquent, les parents sont invités à prévoir un second choix, au cas où la limite du lieu souhaité serait atteinte au moment de s’inscrire.

COMMENT BIEN SE PRÉPARER?

Afin de pouvoir procéder rapidement dès l’ouverture des places, les familles doivent s’assurer d’avoir un compte actif sur le portail «Mes loisirs en ligne». Toutes peuvent créer leur compte et le profil de leurs enfants maintenant au VilleRDL.ca/InscriptionLoisirs.

Les renseignements généraux, les tarifs, le détail des sorties spéciales et le formulaire de demande d’accompagnement spécialisé sont réunis à la même adresse. Un guide complet pour les parents y sera disponible à compter du 3 mai. Pour toute information additionnelle, il est possible de contacter Stéphane LeBrun, coordonnateur à la vie de quartier, à [email protected] ou au 418 862-0906.

DES POSTES VACANTS AU CAMP

Il est toujours temps de signifier son intérêt à travailler au camp de jour, alors que quelques emplois demeurent disponibles. Véritable expérience de vie, le camp de jour est l’occasion idéale pour les étudiants d’ouvrir leurs horizons, de s’épanouir et d’acquérir une méthode de travail qui sera bien utile dans la suite de leurs parcours scolaire et professionnel. Il suffit d’envoyer son CV à [email protected] ou de remplir le court formulaire de candidature spontanée au bit.ly/CVcampdejourRDL.