Plus de 146 000 $ pour appuyer les actions en faveur des ainés dans Rivière-du-Loup - Témiscouata

La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que la députée Amélie Dionne annoncent un soutien de 146 500 $, pour appuyer la MRC des Basques et 6 municipalités de la circonscription de Rivière-du-Loup - Témiscouata, afin d’accroître la participation active des personnes aînées au sein de leur communauté.



Ce financement, qui fait suite à l’appel de projets 2023-2024 du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) lancé l’été dernier, s’inscrit dans le cadre des volets 1 et 2, soit le Soutien à la démarche Municipalité amie des aînés, ainsi que le Soutien à la mise en œuvre de plans d'action en faveur des aînés.



Dans le cadre du volet 1, cinq municipalités ont reçu un financement pour la mise à jour d’une politique et d’un plan d’action favorables aux personnes aînées, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (12 300 $), Rivière-du-Loup (15 800 $), Saint-Antonin (13 800 $), Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (12 300 $) et Saint-Louis-du-Ha!-Ha! (12 300 $).

Dans le cadre du volet 2, la MRC des Basques a reçu un financement de 80 000 $ pour l’embauche d'un coordonnateur ou une coordonnatrice MADA, sur une durée maximale de 3 ans, pour la mise en œuvre et le suivi des plans d'action de son territoire afin de favoriser l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées.

«Nous pouvons être très fiers d’accueillir cet appui à notre communauté pour soutenir sa volonté de favoriser davantage la participation des personnes aînées à la vie locale. Nous avons tout à gagner à leur faire une place croissante, car elles ont beaucoup à offrir. Leur apport est une richesse pour la collectivité, et je me réjouis que les municipalités soient mobilisées par une volonté aussi forte de contribuer ainsi à la création de liens intergénérationnels solides pour les années à venir», a partagé Mme Dionne.

Rappelons que le Programme de soutien à la démarche MADA vise à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux afin de mettre en place les conditions qui optimisent les possibilités de vieillissement actif et pour favoriser le maintien à domicile des personnes aînées.

À ce jour, plus de 1 000 municipalités et MRC rejoignant 93,5 % de la population québécoise se sont engagées dans une démarche MADA, faisant du Québec la société la plus avancée au monde dans l’application de l’approche «amie des aînés» prônée par l’Organisation mondiale de la Santé.