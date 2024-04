Premier Tech et MG Tech allient leur expertise dans l’industrie de l’emballage

Premier Tech et MG Tech annonce la mise en place d’un partenariat stratégique porteur pour l’avenir des deux entreprises. Celui-ci viendra mettre à profit leur expertise respective afin de proposer des solutions innovantes qui répondent aux besoins évolutifs des manufacturiers dans les domaines de la nutrition, de la parapharmacie, industriel et des produits de grande consommation en matière de technologie d’emballage.

L’arrivée de Premier Tech dans le capital de MG Tech permettra au groupe français de tirer parti de l’écosystème mondial de Premier Tech Systèmes Automatisés et d’accéder à un vaste réseau de produits, services et technologies afin d’accélérer sa croissance sur les marchés américains et internationaux.

«Nous avons construit ensemble ce partenariat avec un groupe qui partage les mêmes valeurs que MG Tech avec des équipes proches des clients. L’implantation de notre filiale au Canada nous a permis de confirmer que nos équipements de fin de lignes de conditionnement étaient parfaitement adaptés au marché nord-américain. Nous allons donc proposer ensemble, avec Premier Tech, des nouveaux services et continuer notre développement à l’international», explique Eric Gautier, président du Groupe MG Tech.

«L’arrivée de Premier Tech au capital de MG Tech vient sceller une vision et un plan de développement ambitieux qui seront déployés à long terme. Je suis très heureux que nos discussions aient pu aboutir à ce partenariat capitalistique», poursuit Xavier Lucas, directeur général du Groupe MG Tech.

Cette collaboration permettra également à Premier Tech Systèmes Automatisés de bonifier son portfolio de plateformes technologiques et d’élargir l’éventail de son offre pour ses clients nord-américains et internationaux, tout en renforçant sa présence européenne.

«Avec cette alliance stratégique, notre groupe Premier Tech Systèmes Automatisés pose des bases solides pour l’expansion de ses opérations en France. Ce partenariat nous permet d’accéder à de nouvelles technologies de pointe et renforce ainsi notre position de leader sur le marché mondial», souligne Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

«Ce partenariat ouvre la voie à l’internationalisation de nos opérations dans le domaine de l’emballage secondaire, jusqu’ici centrées en Amérique du Nord […] En unissant nos forces, nous tirerons profit de nos compétences stratégiques complémentaires afin de livrer toujours plus de valeur à nos clients», ajoute Simon Roy, président et chef de l’exploitation de Premier Tech Systèmes Automatisés.