Consultation publique pour la gestion des matières résiduelles au Témiscouata

La MRC de Témiscouata a adopté récemment son projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Les citoyens sont invités à participer à une consultation publique afin de donner leurs idées ou commentaires le 22 avril.

Le plan d’action vise la rédaction d’un portrait régional des matières, des services disponibles et des actions à prendre d’ici 2031 pour limiter au maximum l’enfouissement et atteindre certains objectifs gouvernementaux.

Mentionnons que la quantité de matières résiduelles produites a augmenté de 13 % entre 2013 et 2022 pour représenter près de 24 000 tonnes par an. Gérer ces matières coûte plusieurs millions de dollars chaque année aux citoyens et, bien que l’enfouissement reste le plus cher, 70 % de ce qui est mis dans les poubelles aurait pu être recyclé ou valorisé s’il avait été bien trié.

Au total, le PGMR regroupe 21 mesures et plus de 90 actions qui seront à mettre en œuvre dans les prochaines années. Ayant un impact direct sur les services aux citoyens et entreprises de la région, la MRC de Témiscouata et la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata souhaitent entendre les utilisateurs pour adapter au mieux le plan

De nombreux changements sont à prévoir, notamment au niveau du contrôle des matières déposées dans les contenants lors des collectes, mais aussi par rapport au mode de tarification des services rendus. Plusieurs autres actions toucheront le quotidien des gens : sensibiliser la population de tous les âges et dans tous les milieux; outiller les citoyens pour réduire la quantité de matières résiduelles produites; favoriser le bon tri à la maison, mais aussi dans les lieux ou évènements publics; supporter les organismes du milieu qui mettent en valeur certaines matières résiduelles; effectuer un suivi personnalisé de l’utilisation des services dans toutes les entreprises et institutions et mettre en œuvre des moyens pour limiter les dépôts sauvages dans la nature ou les territoires publics.

Pour consulter le plan d’action complet il faut se rendre sur le site de la RIDT au https://ridt.ca/. L’assemblée de consultation publique se tiendra en mode mixte soit en présentiel à la salle du Conseil de la MRC de Témiscouata située au 5, rue Hôtel-de-Ville à Témiscouata-sur-le-Lac ou par visioconférence. Aucune inscription n’est nécessaire.