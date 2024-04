Un concours, deux ans pour s’y préparer, Trois-Pistoles et quatre fleurons!

Le comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles souligne la conservation des quatre fleurons pour Trois-Pistoles à la suite de l’évaluation réalisée lors de la classification ayant eu lieu en 2023. Alors que la prochaine évaluation aura lieu en 2026, il est d’ores et déjà le temps pour les citoyens de Trois-Pistoles de planifier les améliorations souhaitées pour leurs plates-bandes et aménagements extérieurs.

Stimulant le sentiment de fierté, l’embellissement par la mise en place d’aménagements horticoles ou agroalimentaires demeure un moyen simple et efficace d’améliorer le cadre de vie de la population.

«Que ce soit en privilégiant la mise en place de nouveaux espaces verts sur votre propriété, ou en revoyant l’aménagement de ceux existants, vos efforts et énergies profitent également à l’environnement et à la biodiversité, en plus d’augmenter le pouvoir d’attraction de notre belle région! Alors à vos pelles et vos brouettes Pistolois et Pistoloises, pour qu’ensemble, on sème les fleurs de demain!», mentionne le comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles, dans un communiqué de presse.

Le concours «Mentions pour des aménagements paysagers remarquables à Trois-pistoles», présenté par le comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles, sera également de retour en 2026.