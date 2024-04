La Ville de Rivière-du-Loup fait briller près de 400 bénévoles

La Ville de Rivière-du-Loup a mis en lumière, le 14 avril au matin, le travail des bénévoles qui évoluent avec cœur au service de la communauté louperivoise. Près de 400 personnes, représentant 58 organisations des secteurs culturel, sportif et communautaire, se sont retrouvées lors d’un déjeuner de reconnaissance.

Cet événement donnait le coup d’envoi de la 50e édition de la Semaine de l’action bénévole qui se déroule jusqu’au 20 avril à l’échelle nationale sur le thème «Bénévoler, c’est brillant!»

Depuis plus de 20 ans, la Ville de Rivière-du-Loup se fait un devoir de saluer le travail remarquable des personnes qui se dévouent, sans compter les heures, pour améliorer leur milieu de vie. «La mobilisation de notre communauté est exceptionnelle. Nous avons pu le constater encore cette année avec tous les projets qui ont été menés avec succès par les organisations, les organismes et les clubs de chez nous. C’est grâce à ces bénévoles si les citoyens de Rivière-du-Loup ont accès à une aussi grande diversité de services et d’activités de qualité», a souligné le maire Mario Bastille.