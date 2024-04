Plus de 369 M$ en investissements routiers au Bas-Saint-Laurent

Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 369 412 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routier de la région du Bas-Saint-Laurent. Cette somme permettra la réalisation de chantiers d’un bout à l’autre du territoire, en plus du lancement de travaux attendus au KRTB.

L’annonce a été faite à Cacouna, le lundi 15 avril, par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina. Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, et Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud, étaient à ses côté.

Au KRTB, les sommes octroyées permettront le déploiement de projets significatifs, tels que la reconstruction du pont Rouge sur la rue du Pont, au-dessus de la rivière Sénescoupé, à Saint-Clément, le réaménagement de la route 293 à Notre-Dame-des-Neiges, l’asphaltage de la route 289, à Pohénégamook et à Saint-Marc-du-Lac-Long et la réfection de trois secteurs de l’autoroute 20 à Rivière-du-Loup et à Notre-Dame-du-Portage.

«Cet important investissement constitue une excellente nouvelle pour notre région. Grâce à ces sommes, plusieurs chantiers prendront forme et auront des retombées concrètes pour les municipalités. Ce sont tous les Bas-Laurentiens qui bénéficieront de déplacements plus efficaces et plus sécuritaires», a déclaré Maïté Blanchette Vézina.

Les sommes investies dans la région du Bas-Saint-Laurent se répartissent comme suit :

91 855 000 $ pour améliorer l’état des chaussées; 70 973 000 $ pour améliorer l’état des structures; 206 271 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner et 310 000 $ pour assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

Le ministère rappelle aussi que plusieurs projets ont été terminés en 2023, dont

la réfection de la chaussée de l’autoroute 20 à Rivière-du-Loup et Cacouna.