Le Combat des chefs de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup permet la réalisation de quatre projets

Grâce aux sommes amassées lors du Combat des Chefs Les Électriciens Desjardins de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, quatre projets ont pu être concrétisés dans les installations de santé de la MRC de Rivière-du-Loup.

Le 4 novembre dernier, le Combat des chefs Les Électriciens Desjardins, présenté au Restaurant Le Saint-Patrice, a permis d’amasser 40 000$ pour la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.

C’est grâce à la générosité de partenaires, commanditaires, chefs, donateurs et convives, qu’a pu être complété le financement des équipements suivants, soit : un échographe vésical portable pour le CLSC de Rivière-du-Loup; des matelas et coussins thérapeutiques pour le CHRGP; deux douches au lit pour le CHSLD de Chauffailles; et des équipements pour permettre un suivi médical des personnes âgées par des gériatres, ici, à Rivière-du-Loup.

Ces appareils ont un impact positif sur la diminution de la douleur vécue par les usagers, l’amélioration du confort et des soins offerts aux aînés, de même que la bonification du travail quotidien du personnel en santé, et plus encore.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup tient à remercier son partenaire principal, Les Électriciens Desjardins, Richard Fraser et son équipe du Restaurant le Saint-Patrice ainsi que les trois chefs, Christian Noël de Premier Tech, Serge Ferrand de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup et Mario Landry du Cégep de Rivière-du-Loup.