Le Collège Notre-Dame offrira une nouvelle option en Arts médiatiques dès l’automne 2024

Le Collège Notre-Dame offrira à ses élèves de la première à la cinquième secondaire une nouvelle option en Arts médiatiques dès l’automne 2024. Cette orientation pédagogique sera mise de l’avant en partenariat avec David Falardeau, propriétaire de GeniProduction, animateur et ancien journaliste.

Cette formation plongera concrètement les élèves dans le monde du journalisme, de la radio, de la baladodiffusion et de la télévision. En compagnie de David Falardeau, ils apprendront progressivement à concevoir et livrer un message de manière captivante, à exprimer leurs idées avec impact et conviction ainsi qu’à maitriser les outils techniques de production et de diffusion.

De la rédaction journalistique à la création audiovisuelle, en passant par la préparation d’entrevues, l’animation et l’apprentissage de la réalisation et de la post-production, les élèves exploreront toutes les coulisses de la communication moderne. Ils seront aussi initiés à l’aspect technique du métier à travers la manipulation de caméras et la réalisation d’enregistrements en tout genre. Le formateur veut ainsi soutenir le développement de compétences communicationnelles qui leur seront utiles dans le monde d’aujourd’hui, tout en laissant libre cours à leur créativité.

La première année, la nouvelle option pourra accueillir dix élèves sélectionnés à la suite d’une audition. La formation sera dispensée à raison d’une heure par semaine pour un total de 30 heures annuellement. Elle sera complétée par 15 heures de travaux pratiques réalisés, entre autres, lors du spectacle de variétés et des galas méritas du Collège.