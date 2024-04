Tables de réflexion sur l’avenir de la forêt : les partenaires nationaux se réunissent à Québec

La tenue de la Rencontre nationale a achevé la vaste démarche des Tables de réflexion sur l’avenir de la forêt, entamée le 13 février par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina.

Pour l’occasion, les représentants de plus de 40 organismes nationaux étaient réunis à Québec afin de discuter de solutions entourant l’avenir de la forêt au Québec, notamment son aménagement, ses retombées socioéconomiques et son utilisation par un nombre croissant d’acteurs.

«C’est en travaillant ensemble que nous saurons déterminer les mesures nécessaires pour aménager plus durablement notre forêt et assurer la pérennité de cette ressource essentielle à la vitalité socioéconomique du Québec. La forêt est essentielle à l’économie de nos régions. On a donc tout intérêt à ce qu’elle continue de générer des bénéfices sociaux, environnementaux et économiques, et ce, pour encore longtemps. Je suis convaincue que la démarche de consultation nationale que nous avons mise sur pied nous permettra de trouver des solutions concrètes pour atteindre cet objectif, a souligné l’élue.

Les pistes de solutions sur lesquelles les intervenants ont été appelés à se prononcer s’inspiraient des propos recueillis lors des 12 tables régionales qui se sont tenues aux quatre coins du Québec et auxquelles plus de 300 représentants régionaux ont pris part.

«Participer aux échanges sur l’avenir de notre forêt m’a permis de constater le degré d’engagement des acteurs concernés ainsi que l’importance de travailler ensemble à définir ce que sera l’avenir de la forêt québécoise. Les discussions d’aujourd’hui ajoutent un éclairage supplémentaire et plus global sur les pistes d’optimisation pour la gestion et l’aménagement durable de la forêt, une ressource chère aux communautés régionales», a partagé Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et adjoint gouvernemental à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Rappelons que les Tables de réflexion sur l’avenir de la forêt sont une réponse aux feux de forêt historiques de l’été 2023 et à la volonté du gouvernement de tirer des leçons de cet événement sans précédent qui a touché le Québec. Elles donnent également suite à la recommandation du Forestier en chef qui, en septembre dernier, encourageait le gouvernement du Québec à entreprendre une réflexion sur son aménagement forestier de manière à l’adapter en fonction des défis posés par les changements climatiques.