Spectacle-conférence de Normand Voyer au Cégep de Rivière-du-Loup

Le Département des sciences du Cégep de Rivière-du-Loup, sous l’initiative de l’enseignant Benoit Pigeon, recevra monsieur Normand Voyer, professeur au Département de chimie de l'Université Laval reconnu mondialement pour ses découvertes en chimie bioorganique. Le spectacle-conférence qui aura lieu au Carrefour du Cégep le mardi 23 avril, à 13 h, est gratuit et ouvert au public.

Lors de la présentation intitulée Chimie et grands défis de société, l’expert se prononcera sur les nombreux défis de société notamment liés à l’eau potable, les maladies, les nouveaux médicaments et les énergies renouvelables. Il mettra en lumière des pistes de solutions explorées par les chimistes.

Les travaux de M. Voyer ont fait l’objet de 380 exposés et de 112 articles dans des revues prestigieuses et lui ont valu de nombreuses distinctions, dont le convoité prix Urgel-Archambault de l’Acfas en 2019. Depuis le début de sa carrière universitaire, il fait la promotion des sciences auprès du grand public. Ses conférences de vulgarisation visent à démystifier la chimie et, plus généralement, les sciences auprès du grand public, plus particulièrement auprès des jeunes. Excellent pédagogue et conférencier recherché, il a reçu différentes distinctions au cours de sa carrière, incluant le Prix pour la promotion des sciences au Canada en 2013 et le Prix Raymond-Gervais en 2015 qui rend hommage à une ou un pédagogue pour sa contribution exceptionnelle à l'enseignement des sciences au Québec.