Les lauréats locaux au Défi OSEntreprendre scolaire dévoilés

Près de 1 700 élèves et une centaine d’enseignantes, d’enseignants et de membres du personnel ont contribué à ce que près de 60 projets entrepreneuriaux soient soumis au Défi OSEntreprendre cette année, sur le territoire du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Faisant suite au processus de sélection du jury, 10 projets ont reçu le titre de lauréat local et aspirent à devenir lauréat régional.

Voici la liste des lauréats locaux :

Primaire – Adaptation scolaire : « Les petits élèves aux chandelles » (Laurie Dionne) de l’École Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal.

: « Les petits élèves aux chandelles » (Laurie Dionne) de l’École Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal. Adaptation scolaire – Secondaire et Éducation des adultes : « Les tutoriels vidéos de la Fabrique ESCB » (Cynthia Bernier) de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.

: « Les tutoriels vidéos de la Fabrique ESCB » (Cynthia Bernier) de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. Préscolaire : « Un don du cœur pour la St-Valentin » (Sandra Fraser) de l’École internationale St-François-Xavier de Rivière-du-Loup.

: « Un don du cœur pour la St-Valentin » (Sandra Fraser) de l’École internationale St-François-Xavier de Rivière-du-Loup. Primaire 1er cycle : « Simple comme bonjour! » (Caroline Dubé) de l’École internationale St-François-Xavier de Rivière-du-Loup.

: « Simple comme bonjour! » (Caroline Dubé) de l’École internationale St-François-Xavier de Rivière-du-Loup. Primaire 2e cycle : « L’Écolothèque » (Émélie Beaulieu) de l’École Lanouette de Saint-Antonin.

: « L’Écolothèque » (Émélie Beaulieu) de l’École Lanouette de Saint-Antonin. Primaire 3e cycle : « La Lafontaine en chansons » (Katya Ouellet) de l’École Joly de Rivière-du-Loup et « Les cuisiniers écolos » (Édith Soucy) de l’École Notre-Dame de Mont-Carmel.

: « La Lafontaine en chansons » (Katya Ouellet) de l’École Joly de Rivière-du-Loup et « Les cuisiniers écolos » (Édith Soucy) de l’École Notre-Dame de Mont-Carmel. Secondaire 1er cycle : « J’em’’boite’’ le pas à Chanoine! » (Mélanie Lévesque) de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal et « Le garage est ouvert » (Noémie Lévesque) de l’École polyvalente La Pocatière.

: « J’em’’boite’’ le pas à Chanoine! » (Mélanie Lévesque) de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal et « Le garage est ouvert » (Noémie Lévesque) de l’École polyvalente La Pocatière. Secondaire 2e cycle : « Événement Coup de cœur pour ma région » (Patrick Molière) de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal.

Mentionnons que les 10 lauréats locaux remportent un trophée Premier Tech, entreprise située à Rivière-du-Loup et partenaire de longue date.

Les lauréates et lauréats locaux ont reçu la semaine dernière la visite d’une équipe du centre de services scolaire directement à leur école pour la remise de leur bourse, leur trophée et leur certificat de reconnaissance. Il est à noter que tous les finalistes et les récipiendaires d’une mention spéciale recevront un certificat et une bourse.