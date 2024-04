Un Espace Poutine au centre-ville au profit du Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup

Du 11 au 20 avril, Espace centre-ville propose l’activité «Espace Poutine» dans le but d’amasser des fonds pour le Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup. Au cours de ces 10 jours, il sera possible de déguster une poutine unique dans huit restaurants du centre-ville de Rivière-du-Loup afin de contribuer à la cause.

Organisée à deux occasions annuellement, l’activité «Espace Bouffe» d’Espace centre-ville rallie les restaurateurs de la rue Lafontaine autour d’une cause. Les chefs des restaurants participants sont appelés à faire preuve de créativité et à proposer un repas unique sous une thématique définie (poutine, burger, etc.).

Durant les 10 jours de l’activité, chaque repas thématique offre directement 1$ en don à l’organisme choisi. Ceux qui ne choisissent pas le repas thématique peuvent également faire un don.

Pascal Gagnon, président d’Espace centre-ville et copropriétaire du Bistro L’Intercolonial, est fier qu’Espace centre-ville rallie plusieurs de ses membres dans cette activité. «C’est pour nous l’occasion d’amasser collectivement des dons pour une cause qui nous tient à cœur tout en mettant de l’avant la créativité de nos cuisiniers durant une période normalement moins achalandée au centre-ville. Les Espaces Bouffe permettent de dynamiser notre belle Lafontaine et d’offrir de la nouveauté pour les clients.»

Cette année, les dons amassés seront remis au Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup. L’insécurité alimentaire est un enjeu de plus en plus important partout au Québec et Rivière-du-Loup ne fait pas exception. C’est pourquoi Espace Centre-ville, en collaboration avec les restaurateurs participants, a décidé d’encourager la mission de l’organisme qui est «de lutter contre l’insécurité alimentaire et de favoriser l’accès à une saine alimentation pour tous, tout en contribuant au développement d’un système alimentaire durable sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup.»

Du 11 au 20 avril, les citoyens sont invités à visiter le Pub O’Farfadet, le Café l’Innocent, Les Dés-tendus, le Bistro l’Intercolonial, le Symposium Resto-boutique, Le Loft, le Resto-Pub L’Estaminet et Tout sous un même chef afin de goûter leurs œuvres.