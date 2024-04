Problèmes d’infiltration d’eau au Stade Premier Tech de Rivière-du-Loup

Après une pause de quatre ans, le bazar sportif de la Ville de Rivière-du-Loup sera enfin de retour en juin. Afin de garnir les coffres, une collecte d’accessoires et de matériel de sport se tiendra donc les 2, 3 et 4 mai prochains, dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique. Des patins trop petits ou des raquettes ...