SÉMER : la venue du nouvel actionnaire officialisée

La Société d’économie mixte et d’énergie renouvelable (SÉMER) compte maintenant, officiellement, sur un quatrième actionnaire : Biogaz RDL. Les transactions permettant sa venue, dont les grandes lignes ont été détaillées en mars, ont été officialisées. Une situation qui pave maintenant la voie à d’autres «bonnes nouvelles» pour l’organisation, dont l’obtention de la première tranche de la subvention promise par le gouvernement du Québec.

Entérinées par le gouvernement du Québec à la fin du mois dernier, les ententes entre la MRC de Rivière-du-Loup, la Ville de Rivière-du-Loup, l’entreprise Terix Envirogaz et Biogaz RDL ont permis à ce dernier de compter sur 25 % des actions de la société.

Son arrivée offre à la SÉMER l’accompagnement nécessaire pour s’assurer que l’étape de la liquéfaction puisse (enfin) être franchie, selon le président Michel Lagacé. L’entreprise s’occupera de la liquéfaction du biogaz, de sa valorisation et de son acheminement éventuel dans le réseau d’Énergir.

«Ça prend vie. Le conseil d’administration est en fonction, l’enregistrement des nouveaux administrateurs a été fait, tout a été fait», a confirmé M. Lagacé cette semaine, précisant qu’une première rencontre de nouveau conseil d’administration aura lieu dans les prochains jours.

«On comptera alors six personnes autour de la table, mais un dernier administrateur, le septième, indépendant celui-là, sera nommé.»

Pour le moment, les détails des transactions, de même que la hauteur des investissements faits par Biogaz RDL au sein de la SÉMER, ne sont pas connus, mais ils pourraient éventuellement être communiqués au public, a laissé entendre le président.

COMMANDE DE PIÈCES

La venue d’un nouveau partenaire dans l’actionnariat de la SÉMER était une étape conditionnelle à l’obtention d’une partie de la subvention de 7 M$ promise par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, en juillet 2023. Maintenant qu’elle est franchie, les dirigeants de la société s’attendent à recevoir incessamment le premier versement de 1,5 M$

Cette somme servira à acquérir différents équipements, dont un turbodétendeur, essentiels à la production de gaz naturel liquéfié (GNL). Un délai de neuf à douze mois est cependant requis pour le recevoir.

«Nous avons eu des discussions avec l’entreprise depuis le début de l’année. On a signé une entente et on a sécurisé le fait qu’on voulait cette pièce-là dans les meilleurs délais», a précisé le président.

Michel Lagacé s’est dit soulagé de voir le dossier progresser positivement. «Au cours des dernières années, nous croyions voir la lumière au bout du tunnel, mais c’était un train qui arrivait en sens inverse», a-t-il imagé.

«On est maintenant rendus ailleurs. Les [nouveaux] partenaires privés voient la situation actuelle de belle façon et sont enthousiastes d’avoir intégré l’actionnariat de la SÉMER. C’est une vraiment un bonne nouvelle», a -t-il ajouté.

Toujours du côté des bonnes nouvelles, M. Lagacé se réjouit également de constater une hausse des matières résiduelles collectées en ce début d’année. Dans les trois premiers mois de 2024, 6 549 tonnes de matière ont été obtenues, contrairement à 5 899 sur la même période l’an dernier.

«C’est positif. On a des matières collectées au niveau municipal, d’autres issues du privé. Quand on sera dans le processus de liquéfaction, c’est tonnes-là vont être d’autant plus importante pour produire le GNL.»

Quant aux deux derniers versements de l’aide financière gouvernementale, d’autres conditions doivent être respectées afin que la SÉMER voit la couleur de cet argent. Michel Lagacé soutient toutefois que plusieurs démarches ont déjà été réalisées pour l’obtention de la deuxième tranche de 4,5 M$. Aucun problème n’est à prévoir de ce côté.