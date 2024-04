Le grand retour du bazar sportif à Rivière-du-Loup

Après une pause de quatre ans, le bazar sportif de la Ville de Rivière-du-Loup sera enfin de retour en juin. Afin de garnir les coffres, une collecte d’accessoires et de matériel de sport se tiendra donc les 2, 3 et 4 mai prochains, dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique.

Des patins trop petits ou des raquettes de badminton en bon état mais qui accumulent la poussière dans les placards? Voilà le temps de joindre l’utile à l’agréable en faisant don de ces articles. En plus de libérer leur espace et de redonner à leur communauté, les personnes intéressées courent la chance de remporter un des nombreux prix de participation.

Ainsi, il sera possible d’aller porter des bottes de ski, casques de hockey et ballons les 2 et 3 mai, entre 18 h et 21 h, au chalet du centre-ville (école Roy). Le samedi 4 mai, entre 10 h et 16 h, plusieurs points de dépôt s’ajouteront sur les sites suivants : Centre Premier Tech, Centre sportif du Cégep de Rivière-du-Loup, Stade Premier Tech, gymnase de l’école Joly et gymnase de l’école internationale Saint-François-Xavier.

Ce bazar vise à rendre la pratique du sport accessible à tous les citoyens, peu importent leurs moyens financiers. Le 9 juin, lors du «Dimanche en famille», toute la population pourra se procurer de l’équipement à prix modique, alors que les articles amassés pendant la collecte sont revendus. Les profits serviront au renouvellement du matériel sportif mis à la disposition de la communauté.

La collecte coïncidera avec une série d’activités organisées en marge de la Journée nationale du sport et de l’activité physique. Pour l’occasion, plusieurs plateaux sportifs seront accessibles gratuitement à la communauté, afin que chacun et chacune puissent profiter des bienfaits de l’activité physique. Les détails de cet événement seront dévoilés au cours des prochaines semaines.