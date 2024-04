Dépôt des candidatures pour les prix du Mérite municipal 2024

La députée Amélie Dionne appelle les municipalités de Rivière-du-Loup – Témiscouata à faire valoir leurs meilleures réalisations en déposant des candidatures pour les prix du Mérite municipal. Ceux-ci soulignent l’apport de personnes, de groupes, d’organismes et de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au mieux-être et au développement de leur communauté.

Tous les citoyens et les organismes sont invités à communiquer avec leur municipalité pour qu’elle soutienne et dépose leur candidature d’ici le 15 juin à 16 h.

«En tant que députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata je suis à même de constater le niveau d’engagement de nos municipalités envers le mieux-être des citoyennes et citoyens. J’encourage toutes les municipalités de la région à faire connaître les réalisations novatrices qui ont contribué à la vitalité du territoire et qui représentent une source d’inspiration pour tout le Québec», exprime Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata.

FAITS SAILLANTS

Les prix du Mérite municipal seront décernés dans cinq catégories :

Aménagement du territoire et urbanisme;

Femmes, vie et démocratie municipales;

Implication bénévole municipale;

Municipalité et développement durable;

Relève municipale.

Les candidatures finalistes seront annoncées dans le cadre de la Semaine de la municipalité, qui se tiendra du 8 au 14 septembre prochain.

Les lauréates et lauréats seront dévoilés lors d’une cérémonie qui aura lieu le 21 novembre, à Québec.

Pour en savoir davantage au sujet du Mérite municipal 2024 ou pour remplir le formulaire d’inscription, visitez la section Mérite municipal de Québec.ca.