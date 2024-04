91 091 $ pour l’aménagement d’un espace vert boisé au centre du village de Saint-Elzéar-de-Témiscouata

La municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata fait écho à l’annonce de l’annonce d’une subvention de 91 091 $, par Québec, pour l’aménagement d’un espace vert boisé au centre du village de Saint-Elzéar-de-Témiscouata, avec la construction d’un sentier pédestre sécuritaire pour les aînés.

Le sentier sera situé en face de l’Édifice Rosa D. Lavoie sur une distance d’environ deux kilomètres. Des espaces pour le repos et la détente seront aménagés à l’entrée des sentiers tels qu’un gazebo, tables de piques nique, une balançoire double et des bancs le long des sentiers.

En plus des aînés, les enfants de l’école des Parchemins pourront utiliser ce parc pour y faire des activités extérieures, le parc jouxtant l’école des Parchemins.

En plus, cet aménagement sera à proximité du nouveau centre des loisirs municipal

inauguré en novembre dernier. Le nouveau maire Réjean Deschênes élu depuis le printemps 2023 est heureux de cette annonce qui viendra combler des besoins de la communauté.

Toujours concernant le développement de la communauté et plus particulièrement dans la foulée du maintien de l’école à projets distinct, école C-Fier des Parchemins, la municipalité annonce une somme de 9000 $ pour aider les parents de la municipalité qui choisiront d’inscrire leurs enfants au nouveau service de garde scolaire pour la rentrée scolaire 2024-2025.

L’école d’un village devrait être au centre du rayonnement d’une municipalité rurale et c’est cela que s’efforce de faire la municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata depuis près de 25 ans.