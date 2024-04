Conseil municipal de Rivière-du-Loup en bref

Outre la problématique concernant le jeu d’enfants dans la rue [voir autre texte], divers autres sujets ont été abordés à la séance du conseil de la Ville de Rivière-du-Loup, ce 8 avril, tels que le dossier de la caserne, des frais de pavage, une location d’un terrain pour des stationnements à Kamco ainsi qu’un avis de consultation publique au sujet de la révision du plan d’urbanisme.

Le dossier de la caserne 14 a officiellement été clos à l’adoption d’ordres de changements à la facture de Marcel Charest et fils. Une somme de 62 703,59 $ de plus a été versée à l’entreprise, soit 43 376 $ au niveau de l’architecture, 17 963,26 $ en génie civil et 4 000 $ en mécanique et en électricité. Un crédit de 2 637,95 $ a été accordé à la Ville pour la structure de l’édifice.

Au total, 258 207 $ de plus ont été déboursés dans le projet, ce qui représente 2,67 % du cout prévu de la caserne. Au préalable, la Ville avait prévu des frais de contingences de 7 % pour le nouveau bâtiment. «Donc le dossier de la caserne est complété et la belle nouvelle là-dedans c’est qu’on a sauvé 420 000 $ qu’on avait mis en frais de contingence et qu’on n’a pas eu besoin d’utiliser», s’est réjoui le maire Mario Bastille.

PAVAGE DES RUES

Les élus municipaux ont adopté un règlement décrétant une dépense de 1 471 195 $ et un emprunt de 750 000 $ pour des travaux de pavage, de trottoirs et de bordure de rues pour l’année en cours. La différence de 721 195$ sera financée à même le budget de financement de la Ville.

La réalisation du pavage sera effectuée notamment sur le boulevard Cartier à partir de la rue Plourde jusqu’au pont Taché, sur la rue Fraser à partir de la rue Lafontaine à la rue du Domaine, sur la rue Gilles à partir de la rue Vézina à la rue Dumas, sur la rue Fraserville à partir du boulevard Armand-Thériault à la rue Saint-Pierre et sur le chemin des Raymond entre les adresses civiques 279 à 311. Divers travaux généraux seront aussi effectués sur l’ensemble des rues de la Ville.

STATIONNEMENTS

Un espace situé au 2, rue Frontenac a été loué à l’entreprise Kamco inc. afin de fournir des stationnements aux travailleurs au chantier du Groupe Medway. Le maire ignore combien d’employés pourront y stationner. Il mentionne toutefois que le terrain fait environ 1 200 mètres carrés.

Il sera utilisé pour un court délai, soit jusqu’au 31 mai au cout de 1 440 $ par mois sans compter les taxes. «Ce que Kamco nous dit c’est qu’eux, dans pas grand temps, ils vont être capables d’entrer directement sur le site pour stationner les véhicules des travailleurs», partage M. Bastille. Indiquons que cet espace avait déjà été utilisé lors de la construction de la maison des ainés.

PLAN D’URBANISME

La Ville a annoncé la tenue d’une assemblée publique de consultation, elle qui entre dans la phase finale de la procédure de révision de son plan d’urbanisme.

Les conseillers municipaux ont adopté neuf projets de règlements concernant le plan d’urbanisme; le zonage; le lotissement; la construction; les permis et certificats; les conditions d’émission de permis de construction; les projets particuliers de constructions, de modifications, d’occupation d’immeuble; les plans d’implantation et d’intégration architecturales et les dérogations mineures.

Mentionnons que le plan d’urbanisme actuel a été adopté en 2000. La révision prévoit les 10 prochaines années de développement de la ville.

La rencontre, où les citoyens seront informés des changements et pourront poser des questions, est prévue le 14 mai à 18 h 30 à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture située au 67, rue du Rocher à Rivière-du-Loup.