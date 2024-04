La Ligue Puribec dévoile son calendrier de 22 parties

La Ville de Trois-Pistoles souhaite rappeler à ses citoyens qu’il est interdit d’afficher sur les poteaux électriques de l’ensemble de son territoire, et ce, comme le stipule le règlement no. 591. Des amendes variant entre 300 $ et 1000 $ attendent les récalcitrants et récidivistes. «Dès le 8 avril prochain, nos équipes des travaux publics ...