Interdiction d’affichage sur les poteaux électriques à Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles souhaite rappeler à ses citoyens qu’il est interdit d’afficher sur les poteaux électriques de l’ensemble de son territoire, et ce, comme le stipule le règlement no. 591.

Des amendes variant entre 300 $ et 1000 $ attendent les récalcitrants et récidivistes.

«Dès le 8 avril prochain, nos équipes des travaux publics procéderont aux retraits de toutes les affiches afin qu’on débute le printemps sous notre meilleur jour», a exprimé la Ville de Trois-Pistoles, dans un communiqué envoyé aux médias.

Pour connaitre les possibilités d’affichages s’offrant aux organismes et promoteurs locaux, dont l’enseigne numérique sur la rue Jean-Rioux et les babillards des différentes installations municipales, il est possible de communiquer avec la Ville de Trois-Pistoles au 418 851-1995 poste 4230 ou par courriel à [email protected].