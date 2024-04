Retour du Grand McDon le 8 mai 

Les Restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup et de Témiscouata-sur-le-Lac invitent la population à participer au Grand McDon, le 8 mai 2024. L’événement, qui est de retour pour une nouvelle année, conserve son objectif de soutenir la communauté et de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.

Ce printemps, les restaurants à l'arche dorée de la région se sont associés à Charles Fréchette, directeur général de Rivière-du-Loup Mitshibushi, afin qu’il agisse comme président d’honneur de l’évènement. «Sa présence et son soutien sont une véritable source d'inspiration pour la communauté», a souligné le directeur des opérations des restaurants locaux, Stéphane Sylvain.

Grâce à la générosité des entreprises et de la clientèle, 75 % des sommes recueillies du Grand McDon seront remis directement à des organismes locaux du KRTB. Finalement, l’œuvre des Manoirs Ronald McDonald recevra 25 % du montant.

Les équipes des restaurants de Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac sont convaincues que cette journée sera un succès grâce à la mobilisation de tous. Elle compte sur la participation de chacun pour faire de cet événement une réussite et permettre aux enfants d'être au cœur de l’initiative.

«Nous vous invitons donc à venir nombreux au grand McDon, le 8 mai prochain, pour partager un repas en bonne compagnie et contribuer à aider ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, faisons de cette journée un moment de solidarité et de générosité», a soutenu M. Sylvain.

Dans le KRTB comme ailleurs au pays, le Grand McDon a toujours représenté une occasion spéciale de rapprochement avec la population. L’édition 2024 est organisée avec la même philosophie. C’est un rendez-vous.