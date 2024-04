Conférences et visites gratuites pour les personnes de 50 ans et plus

Afin de souligner ses 35 ans, l’Association pour le développement des ainés et des ainées à l’UQAR (ADAUQAR) donne accès gratuitement aux conférences et aux visites du mois d’avril à juin, à toute personne de 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et du secteur ouest de la Côte-Nord. Elles sont généralement réservées à ses membres.

Durant les semaines des 8 et 15 avril, les personnes pourront participer aux conférences sur la Pologne, la réalité des personnes 2SLGBTQIA+ et le chemin du Portage ainsi qu’effectuer une visite aux saveurs acéricole et agroalimentaire à Pohénégamook et le Chantier Naval Forillon à Gaspé.

LA POLOGNE

Cette conférence fera découvrir aux personnes participantes la Pologne à travers ses principales villes. Cracovie: le château et les halles. Varsovie: le château, la Grande-Place, les églises et le palais d'été Wilanow. Gdansk: la construction navale et Solidarnosc. Malbork et la forteresse des chevaliers teutoniques. Il sera question aussi des musées, des mines de sel, de la Pologne industrielle et, bien sûr, d'Auschwitz et de Birkenau.

L’animation sera assurée par Jean-Michel Bergougniou, un fier Breton amoureux de la Pologne. La conférence aura lieu le jeudi 11 avril, à 13 h 30, à distance sur Zoom.

LA RÉALITÉ DES PERSONNES 2SLGBTQIA+

Tout d’abord, l'acronyme 2SLGBTQIA+ se faisant de plus en plus long, chacune des lettres seront expliquées afin de mieux comprendre sa signification. Les besoins de ces communautés ainsi que les services offerts par l’organisme seront abordés. Un témoignage d’une personne Trans est aussi prévu lors de cette présentation. Sous forme de causerie amicale, la présentation vise à répondre aux différents questionnements et, si possible, à identifier ce que l’on peut faire afin de favoriser l’inclusion de nos pairs, de nos enfants et petits-enfants.

L’animation sera assurée par Helly Bérubé, agente de promotion et intervenante. La présentation aura lieu le vendredi 12 avril, à 13 h 30, en présence à l’UQAR (local J-460) et simultanément à distance sur Zoom.

VISITE AUX SAVEURS ACÉRICOLE ET AGROALIMENTAIRE À POHÉNÉGAMOOK

La visite débutera par un historique des lieux suivi d’une visite du Centre de formation en acériculture, incluant des explications sur la production acéricole (cueillette de la sève, évaporation par osmose et évaporation par bouillage, mise en baril, classification, etc.) ainsi que sur la transformation du sirop d’érable et la panoplie de produits en découlant. Elle se poursuivra avec une visite des locaux de la Petite Usine Alimentaire et d’un historique du Verger patrimonial du Témiscouata accompagné d'une dégustation de produits.

La visite aura lieu le mercredi 17 avril, à 13 h 30, en présence.

VISITE DU CHANTIER NAVAL FORILLON À GASPÉ

Le Chantier Naval Forillon ouvre ses portes. À la suite d’une courte présentation sur l’entreprise, les personnes participantes auront l’occasion de visiter l’usine ainsi que les bureaux du Chantier Naval Forillon pour comprendre les étapes de construction des bateaux.

La visite aura lieu le jeudi 18 avril, à 13 h 30, en présence.

LE CHEMIN DU PORTAGE

Notre-Dame-du-Portage, Commission scolaire du Grand-Portage, Centre hospitalier du Grand-Portage, les «portageurs»… D'où peuvent bien venir ces noms? Le «portage» vient d'un axe de communication historique presque oublié par l'histoire. Il est situé entre Notre-Dame-du-Portage et Cabano, et il permettait de relier le fleuve Saint-Laurent à l'Acadie. C'est le fameux chemin du portage ou Grand Portage pour les Anglais. Au fil du temps et des générations, ce sentier est devenu un chemin de plus en plus praticable, passant ainsi de la route d’Haldimand au vieux chemin, au nouveau chemin, à la route 2, à la 185 et puis maintenant, c'est l’autoroute 85. Les personnes participantes pourront en apprendre plus sur la longue histoire de ce chemin si cher à notre belle région.

L’activité aura lieu le vendredi 19 avril, à 13 h 30, à distance sur Zoom.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION

Bien que la participation à ces conférences et à ces visites soient exceptionnellement gratuites, il faut absolument s’inscrire. Les informations relatives à chaque activité sont disponibles sur le site Internet de l’ADAUQAR à www.adauqar.ca. Il est également possible de communiquer avec Chantal Chouinard au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à [email protected].