Un don de 6000$ pour contrer l’insécurité alimentaire dans les écoles

Lors de l’année scolaire 2022-2023, tous les élèves du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (incluant les élèves sur le territoire de la MRC du Témiscouata), des niveaux primaire et secondaire, ont bénéficié du programme du Club des petits-déjeuners, octroyant une collation fraîche par semaine pour chaque élève. Le Club des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles, le Club Richelieu et le Club Optimiste se sont réunis afin de rassembler la somme de 6000$, et ainsi contribuer à la continuité du projet, jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Cette initiative a découlé d’une mesure spéciale durant la pandémie, non-reconduite cette année. Elle se poursuit et relève entièrement de l’initiative et la volonté du Centre de services scolaire.

Pour certains élèves, l’insécurité alimentaire est très présente et cette collation est plus que bienvenue, pour d’autres, c’est une occasion de découvrir de nouveaux aliments et de s’intéresser à la saine alimentation.

Mentionnons la collaboration de Distributions Aliprix, qui joue un rôle clé dans l’approvisionnement des collations saines à bas prix, et dans leur distribution sur tout le territoire des Basques.