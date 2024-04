25 000 $ au bénéfice des aînés de Témiscouata-sur-le-Lac

Dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, une subvention fédérale de 25 000 $ a été accordée au Club des 50 ans et plus de Témiscoauta-sur-le-Lac secteur Cabano.

«Le maximum de la subvention possible a été obtenu par notre Club avec le soutien de notre député de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas. Cette somme sera investie dans la transformation du système de chauffage et de climatisation de notre bâtiment par thermopompes. Ceci afin que les utilisateurs bénéficient d’un plus grand confort en toute saison», a mentionné le président du club, Daniel Bélanger.

Le député Blanchette-Joncas annonçait récemment plusieurs subventions accordées dans la circonscription par le biais du programme : «Je suis fier des beaux projets qui pourront aller de l’avant grâce au financement accordé. C’est important d’avoir des initiatives porteuses et qui partent directement de la communauté pour assurer une qualité de vie, une vie sociale active à nos aînés», a-t-il expliqué.

Dans le but de continuer à animer la communauté et à faire participer ses membres à la vie sociale et économique du secteur, le club tient de nombreuses activités physiques, intellectuelles et sociales. Les membres continuent d’améliorer la programmation et les installations pour offrir aux aînés les meilleures opportunités possibles de loisirs et de réseautage.