Révision de la carte électorale provinciale: les élus municipaux du Bas-Saint-Laurent félicitent l’Assemblée nationale

La Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) se réjouit de la décision prise par l’Assemblée nationale d’interrompre le processus de révision de la carte électorale et de revoir les critères de délimitation des circonscriptions.

«Par cette décision, les députés de l’Assemblée nationale lancent un message important aux populations de l’Est-du-Québec. La demande faite par nos communautés rurales de préserver leur intégrité et leur accessibilité à la représentation électorale a été entendue. Nous pouvons être fiers de cette décision qui place l’équité démocratique en priorité», a déclaré Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis et président de la TREMBSL.

En novembre dernier, la Table a déposé un avis à la Commission de la représentation électorale en réponse à sa consultation sur la révision de la carte électorale québécoise. Cet avis recommandait de maintenir les délimitations actuelles des circonscriptions Matane-Matapédia et Rimouski puisqu’elles offraient déjà aux électeurs une représentation effective et cohérente avec leurs territoires d’appartenance et d’administration.

Les élus félicitent également l’intention de revoir les critères de délimitation des circonscriptions et ils invitent la députation de l’Assemblée nationale à consulter les communautés territoriales et régionales dans le cadre de cet exercice. «Il y a là une occasion unique de réfléchir ensemble aux conditions qui permettront de valoriser l’appartenance de nos communautés à leur territoire et de maintenir la confiance envers nos institutions», a mentionné Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles et vice-président de la TREMBSL.

Pour faire preuve d’une plus grande équité démocratique envers les régions moins densément peuplées, la TREMBSL est d’avis que la délimitation de la carte électorale devrait accorder un poids plus important à la préservation du lien d’appartenance des communautés à leur territoire et au maintien de leur accessibilité à la représentation électorale. Le respect de l’organisation territoriale en place, notamment celle représentée par les municipalités régionales de comté, est aussi un critère à privilégier afin de contribuer à la cohésion territoriale et sociale, croit la Table.