Fermetures de routes de Témiscouata à Rivière-du-Loup

C’est dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés qu’une subvention fédérale de 25 000 $ a été accordée au Club des 50 ans et plus de Cabano. «Le maximum de la subvention possible a été obtenu par notre Club avec le soutien de notre député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas. Cette somme sera ...