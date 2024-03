Rendez-vous des Loisirs : l’endroit pour connaitre offre estivale pistoloise

Vous êtes nouveau ou nouvelle dans la région? Vous cherchez quel cours suivre cet été afin de garder la forme et socialiser? Ou encore vous cherchez des équipements de loisirs usagés pour votre pratique lors de la belle saison qui débute? Le Rendez-vous des Loisirs, présenté par la Ville de Trois-Pistoles le samedi 20 avril prochain, entre 10 h et 14 h au Centre culturel de Trois-Pistoles, est à mettre à votre agenda.

L’entrée est gratuite pour les visiteurs et visiteuses. Sur place, ceux-ci pourront rencontrer les organisations et associations locales, en plus de profiter du moment pour obtenir de l’aide dans votre inscription si besoin. Un espace sera également dédié à la vente de livres usagés. De l’animation jeunesse sera proposée afin de permettre aux parents de faire le tour à leur gré.

Seront présents l’Association de baseball mineur les Héritiers de Trois-Pistoles, le FC Trois-Pistoles, Pelote basque Trois-Pistoles, L’association de personnes handicapées L’Éveil des Basques, le Collectif d’accueil des nouveaux arrivants des Basques (CANAB), le Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB), le Centre Alpha, la Maison du Notaire, COSMOSS des Basques et Donald Gagnon.

La Ville de Trois-Pistoles y tiendra également un kiosque regroupant plusieurs services publics dont le service de terrain de jeux, la Piscine régionale des Basques, ainsi que l’offre entourant la saison estivale de hockey-boule et de tennis pour la clientèle jeunesse. Le service des incendies et de la sécurité publique de Trois-Pistoles sera aussi présent pour effectuer de la prévention et vous accompagner dans l’inscription au système d’appels d’urgence automatisés SOMUM, nouvellement mis en place par la Ville.

PLATEFORME SPORT-PLUS

Enfin, le Service des loisirs profite de l’occasion pour informer la population qu’à compter du 8 avril, et ce jusqu’au 20 avril, l’inscription en ligne sera en fonction pour l’inscription au service de terrain de jeux, ainsi que pour la saison estivale de cours de hockey-boule et de tennis.