Duvetnor obtient la certification Biosphère

La Société Duvetnor qui offre des activités écotouristiques dans les îles du Bas-Saint-Laurent entre Saint-André-de-Kamouraska et Rivière-du-Loup depuis 35 années, a obtenu, en janvier dernier, la certification Biosphère qui s’adresse à toute entreprise interagissant directement ou indirectement, avec le secteur du tourisme.

Cette certification demande une rigueur et un engagement de la part de ses administrateurs ainsi que du personnel face aux 17 objectifs de développement durable ciblés par les Nations Unies. La Société devient ainsi la première organisation dans l’est de la province et l’une des premières au Québec à se qualifier pour cette reconnaissance internationale en matière de durabilité.

Biosphère est le système international de gestion et de certification de la durabilité du Responsible Tourism Institute, l’une des organisations fondatrices du Global SustainableTourism Council. Avec plus de 25 ans d’existence, elle représente à ce jour la plus grande communauté internationale de destinations et d’entreprises axées sur le développement durable.

«Le respect et la protection de la biodiversité sont au cœur de nos décisions depuis le premier jour de notre existence. Ce sont des valeurs que nous avons toujours appliquées dans la mise sur pied de nos opérations écotouristiques. Aujourd’hui, la Société permet à des milliers de personnes d’explorer des milieux naturels presque intacts et de vivre le Saint-Laurent dans ce qu’il a de plus sauvage et de grandiose. Non seulement Duvetnor contribue par ses activités à instruire la population sur la conservation ou la biodiversité, mais maximise les retombées locales et régionales pour le Bas-Saint-Laurent. Obtenir cette reconnaissance aujourd’hui nous réjouit et confirme notre volonté d’innover dans l’avenir pour contribuer encore plus au développement responsable et régénératif», explique Jean Bédard, président et directeur général de la Société Duvetnor.

L’organisme a obtenu la certification Biosphère en donnant la priorité à l’utilisation de sources d’énergie vertes et renouvelables, en menant des campagnes d’information et de sensibilisation à la propreté et à l’utilisation responsable de l’eau ainsi qu’en appliquant des critères de production et de consommation responsables. Duvetnor prévoit ouvrir le 31 mai 2024 pour sa saison estivale.