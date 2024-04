Groupe d’accompagnement cancer et mieux-être

La Fondation Annette Cimon Lebel offrira une série de six ateliers dès le mardi 23 avril, de 18 h à 20 h 30 à Rivière-du-Loup. Ces ateliers sont offerts à toute personne qui est touchée par le cancer, qu’elle soit en traitement ou qu’elle ait terminé ses traitements.

Ces ateliers favoriseront une recherche de paix intérieure via la pleine conscience, la détente et des activités créatives. Plus particulièrement, ces rencontres visent à découvrir, expérimenter des gestes concrets pour prendre soin de soi et se sentir mieux dans ce contexte de vie plus difficile. Enfin, ces ateliers permettront aux participants d’être en contact avec d’autres personnes qui ont vécu ou qui vivent l’expérience du cancer, dans un climat de respect et de confiance.

Voici les thèmes des ateliers : Accueil, déroulement et début des activités (23 avril), Vers un peu plus de légèreté… (30 avril), Lâcher prise ou suivre le mouvement (7 mai), Accepter et demander l’aide des autres (14 mai), Penser positivement (21 mai) et L’heure du bilan : qu’est-ce que j’ai appris? Qu’est-ce que je vais continuer de mettre en pratique? (28 mai).

Ces ateliers seront guidés par Hélène Gagné, qui s’exerce à la pleine conscience, à des activités créatives et au ressourcement en nature depuis plusieurs années. Elle a animé et accompagné plusieurs groupes de personnes en contexte organisationnel. Elle a également vécu l’expérience du cancer entre 2016 et 2020.

Pour toute demande d’information ou inscription, il faut communiquer avec Myriam-Andrée Lebel à la Fondation par téléphone au 418 867-1695 poste 102 ou par courriel au [email protected]. Les intéressés ont jusqu’au 19 avril pour s’inscrire.