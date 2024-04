Coup d’envoi pour le projet de requalification collective de l’ancien PABA

En intégrant une cohorte de cinq projets répartis dans tout le Québec, la Ville de Trois-Pistoles donne le coup d’envoi au projet de requalification collective de l’ancien Parc de l’Aventure des Basques en Amérique (PABA).

Ce projet vise à donner une nouvelle vie à ce bâtiment, et plus largement à ce secteur qui comprend le site du PABA, le parc du 325ème, situé au 13, rue Jean-Rioux, et le secteur du quai. Pour mener à bien ce projet d’envergure qui va donner un nouveau visage à ce secteur, la Ville collabore avec l’Escale maritime de Trois-Pistoles, un organisme créé à l’automne 2023 dont l’objectif est de créer et d’opérer un pôle d’accueil récréatif et touristique lié aux écosystèmes maritimes et terrestres à Trois-Pistoles.

Dans les prochaines semaines, la Ville et l’Escale vont être accompagnés par des entreprises d’Économie sociale en aménagement. Ensemble, ils vont définir le nouvel usage qui sera fait du bâtiment, le modèle de coopération entre la Ville, l’Escale et les autres organismes qui seront impliqués et enfin réaliser des plans et esquisses préliminaires pour l’aménagement du bâtiment. Durant ce processus, les citoyens et les organismes du milieu seront consultés et impliqués afin de définir ensemble ce que nous voulons faire de ce bâtiment.

Ce projet est rendu possible grâce à un financement du MEIE via le Programme de soutien à l’économie sociale, volet 2B. La Ville de Trois-Pistoles et l’Escale, grâce au financement du laboratoire d’émergence du Projet ESSOR, participent au financement. La valeur totale des service rendus par les entreprises d’Économie sociale en aménagement est de 60 000 $.

L'ESCALE

L’Escale maritime de Trois-Pistoles est un organisme de gestion participative fédérateur engagé dans la communauté et dédié au développement récréatif et touristique responsable dans la MRC des Basques.

La mission de l’Escale est de créer et d’opérer un pôle d’accueil récréatif et touristique lié aux écosystèmes maritimes et terrestres à Trois-Pistoles et de rassembler les activités des principaux acteurs de ce secteur économique au sein d’une même infrastructure d’accueil et de collaboration.

PROJET P.A.R.C

Dans le cadre du Plan d’action pour la requalification collective (P.A.R.C.), le regroupement en Économie sociale et solidaire en aménagement (ESSA) veut soutenir les organismes et les entités municipales qui souhaitent réaliser des projets de requalification et qui amorcent leur phase de planification et d’avant-projet. En plus d’une aide financière ad hoc pour la réalisation d’études techniques, de plans d’affaires et d’autres outils nécessaires à la planification des projets, il offre des possibilités de réseautage et d’accompagnement aux organismes participants.

Grâce au Programme de soutien à l’économie sociale, volet déploiement des secteurs stratégiques en économie sociale, soutenu financièrement par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), cinq projets de requalification de bâtiment ou de site comportant des bâtiments vacants ou sous-utilisés se verront octroyer une aide financière de 42 000 $ chacun.