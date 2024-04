Dévoilement de la programmation du 40e mois de l’autisme

L’organisme Autisme de l’Est-du-Québec a annoncé sa programmation d’activités organisées dans le cadre du 40e mois de l’autisme. Selon le directeur général Simon Dufresne, «il reste encore énormément de travail à faire afin d’arriver à une réelle inclusion des personnes autistes dans notre société, à l’école, au travail, dans la vie de tous les jours.»

Il souligne que pour viser leur inclusion, il faut avant tout comprendre de quoi il est question. Divers évènements sont prévus sous le thème «Ensemble, faisons briller l’autisme encore et toujours», du 1er au 30 avril. La programmation commencera le 2 avril, avec la Journée internationale de sensibilisation à l’autisme.

«Les personnes autistes qui obtiennent un diagnostic à l’âge adulte, ce sont des gens qui ont fait beaucoup de camouflage social. Elles ont dû apprendre les règles sociales par cœur pour camoufler leur autisme, ce qui a amené de la détresse psychologique parce qu’on ne leur permettait pas d’être qui elles sont, avec les défis qu’elles ont à vivre au quotidien», explique Julie Adams-Fournier d’Autisme Est-du-Québec.

Elle indique qu’il faut accepter leurs limites pour leur permettre d’avoir une qualité de vie augmentée qui leur ressemble. Les personnes autistes font souvent face à des défis de communication et ils ont recours à des masques sociaux afin de naviguer dans la société et d’entrer en contact avec les autres.

«Plus on parle de l’autisme, plus la population est sensibilisée, plus les personnes autistes peuvent être elles-mêmes. On découvre des personnes extraordinaires avec des belles forces et tout est à gagner de les accepter telles qu’elles sont», complète Mme Adams-Fournier.

Le 13 avril, une journée de formation Pédag’autisme sera présentée en collaboration avec la Fédération québécoise de l’autisme. Les gens de l’Est-du-Québec pourront y assister à Rivière-du-Loup, Matane et Bonaventure. À Rivière-du-Loup, l’activité se déroulera dans les locaux de l’Association Multi-Défis de 8 h 30 à 16 h 30 et l’équipe d’AutiCité s’occupera de l’animation. Les personnes intéressées pourront y assister librement pendant la journée. Il sera aussi possible d’assister à la journée de formation à distance.

Le tout culminera par une conférence de Nadia Lévesque, candidate à la maîtrise en psychoéducation de l’UQTR, en formule VIP, dans le but d'offrir un moment de douceur et une pause aux familles, le 29 avril à Rimouski. Son approche valorise la sororité bienveillante entre les mères d’enfants autistes afin qu’elles puissent maximiser le potentiel de leurs enfants.

Autisme Est-du-Québec invite les diverses municipalités de la région à adopter des résolutions afin de souligner le mois de l’autisme et de s’engager à tout mettre en œuvre pour que les personnes autistes soient incluses et respectées dans leur milieu de vie.

Chez les enfants et les adolescents âgés de 5 à 17 ans, la prévalence globale du TSA selon le rapport 2019 du Système national de surveillance du trouble du spectre de l’autisme est de 1 sur 66. Au Québec, le taux de prévalence augmente constamment et il est estimé présentement à 1,5 %.