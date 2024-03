72 582 $ pour soutenir cinq projets favorisant l’inclusion sociale dans le Bas-Saint-Laurent

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, a confirmé le 27 mars dernier, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, une somme de 72 582 $ destinée à la réalisation de cinq projets sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, et ce, dans le cadre de l’Appel de projets Culture et inclusion 2023-2024.

Ce programme vise à soutenir la réalisation de projets culturels au profit des personnes qui risquent l’exclusion ou qui ont un faible revenu, ainsi qu’à subventionner des projets qui utilisent la culture comme outil d’intervention permettant d’agir sur des problèmes sociaux.

«La culture est primordiale pour rendre nos municipalités vivantes et le Bas-Saint-Laurent a le privilège d’avoir sur son territoire un grand nombre d’organismes en culture qui animent notre magnifique région. Lorsqu’on oriente les forces de ces organismes culturels pour soutenir les personnes qui sont à risque d’exclusion ou qui sont plus vulnérables, on renforce notre tissu social en plus d’ouvrir la voie à une communauté plus juste et équitable. Je remercie les organismes de la région qui ont répondu à l’appel et qui contribuent avec nous à créer une société plus inclusive», a souligné la ministre Maïté Blanchette Vézina.

LES PROJETS SÉLECTIONNÉS

Le Centre-femmes Catherine Leblond a reçu une aide financière de 15 000$ pour son projet «MRC Les Basques : terre d’accueil». Les autres projets sélectionnés sont ceux de La Maison des jeunes de Val-Brillant (Ateliers d’initiation et réalisation d’un court métrage avec un cinéaste sur les 30 ans de la MDJ), du Musée ambulant (Collection vivante – Matapédia 2024), de l’École de musique Destroismaisons (Ateliers culturels de musique pour les nouveaux arrivants de la région du Kamouraska), et de l’École de musique de Matane (Les Matinées berçantes : chanter pour briser l’isolement).

À l’échelle nationale, 74 organismes culturels recevront une aide financière gouvernementale totalisant 1,1 M$ pour réaliser leurs projets.

«Je suis heureux que l’Appel de projets Culture et inclusion permette à autant d’initiatives de voir le jour dans nos différentes régions. C’est avec de tels projets que nous propulserons la participation culturelle des Québécoises et Québécois, un important facteur de développement social», a exprimé le ministre Mathieu Lacombe.

«La culture est inclusive et facilite les interactions sociales, des éléments clés qui favorisent l’intégration. Je tiens à féliciter et à remercier le Centre femmes Catherine Leblond pour cette belle initiative qui permettra aux femmes immigrantes dans la MRC des Basques de découvrir la culture québécoise à travers le monde du théâtre», a conclu la députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne.

FAIT SAILLANT

Depuis le lancement de l’Appel de projets en 2018, le gouvernement du Québec a financé avec plus de 7 M$ la réalisation de plus de 460 projets destinés à des citoyennes et citoyens vulnérables ou marginalisés, qu’il s’agisse de personnes en situation de handicap, d’Autochtones, de jeunes marginalisés, de nouveaux arrivants