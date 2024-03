Lancement d’une plateforme de livraison collaborative pour le Bas-Saint-Laurent

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, a confirmé le 27 mars dernier, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, une somme de 72 582 $ destinée à ...