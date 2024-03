Appel de candidatures pour le Prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent

Culture Bas-Saint-Laurent lance à nouveau l’appel de projets pour le Prix du patrimoine. Cette année, le patrimoine immobilier est à l’honneur. En plus de rendre hommage aux citoyens et citoyennes, aux collectifs et aux organisations qui se sont démarqués par la qualité de leurs interventions d’entretien, de requalification et de conservation du patrimoine, ce prix contribue à mettre en valeur les actions de sensibilisation, de protection et de mise en valeur du patrimoine auprès de la population et du milieu municipal de l’ensemble du territoire.

Le volet projet de la catégorie patrimoine immobilier vise à récompenser les projets d’entretien, de requalification ou de conservation patrimoniale qui se démarquent par la qualité des interventions.

Le volet action de la catégorie patrimoine immobilier vise à récompenser un individu, un groupe ou une association œuvrant à la sensibilisation, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine immobilier par une action ou par un ensemble d’actions de médiation, de mobilisation, de sensibilisation et de transmission.

Tous les détails quant aux critères d’admissibilité se trouvent sur la page Prix du patrimoine du site Web de CBSL.

Les candidatures doivent être déposées en remplissant le formulaire en ligne au plus tard le 29 avril. Les candidatures seront évaluées par un jury possédant des expertises diversifiées en matière de patrimoine, sur la base des conditions d’admissibilité́ et des critères d’évaluation. Trois finalistes par volet seront sélectionnés par le jury et le choix final sera révélé lors du Gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent.