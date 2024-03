Jérémie Tremblay, nouveau directeur général du Camp musical Saint-Alexandre

Le conseil d'administration du Camp Musical Saint-Alexandre annonce la nomination de Jérémie Tremblay au poste de directeur général. Cette nouvelle marque un moment important dans l'histoire de l’institution qui se consacre à l'enseignement de la musique auprès des jeunes depuis plus de 50 ans.

Au fil des décennies, le Camp Musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a façonné la vie de nombreuses générations de musiciens, leur offrant un espace d'apprentissage, de création et d'épanouissement. C'est pour continuer cette mission que Jérémie Tremblay a rejoint l’équipe.

M. Tremblay est un fervent défenseur de la région. Ayant grandi dans le Kamouraska, il a toujours été imprégné d’un l'esprit musical qui anime la communauté. «Sa connaissance approfondie de la région et son amour de la musique font de lui un leader authentique et engagé qui saura propulser notre organisme vers de nouveaux défis», a souligné le CA.

Son expérience de programmateur d’événements, exploitée à la Baleine Endiablée, sera mise à profit pour organiser des événements culturels et corporatifs et à promouvoir le tourisme local via l’offre d’hébergement et de plein air du site du camp musical.

Le Camp Musical Saint-Alexandre est convaincu que l'arrivée de Jérémie Tremblay marquera le début d'une nouvelle ère d'innovation pour l’institution. «Nous sommes impatients de vous le présenter pour poursuivre notre mission et inspirer les générations futures de musiciens», a conclu le CA.

Sur les réseaux sociaux l’ancien directeur général et maintenant député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, s’est réjoui de la nouvelle : «Quelle organisation qui offre tant de potentiel! Bienvenue dans cette aventure marquante dans la vie des jeunes et qui offre un rayonnement incroyable à sa municipalité et au Kamouraska. Vous pouvez compter sur moi. Bravo et à bientôt».