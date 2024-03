Un partenaire majeur pour le développement d’un produit d’appel touristique régional à l’église de Trois-Pistoles

La campagne de financement liée au développement d’un nouveau produit d’appel touristique d’envergure régionale mettant en vedette l’église de Trois-Pistoles est sur une belle lancée depuis son lancement à la fin septembre. Desjardins est devenu le premier partenaire majeur du spectacle LÙZ.

Cet appui, qui provient notamment du Fonds du Grand Mouvement avec une contribution majeure de 300 000 $, a été bonifié avec l’octroi d’un montant de 50 000 $ du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins des Basques.

«Grâce à cette contribution financière majeure, Desjardins soutient non seulement la nouvelle vocation de l’église Notre-Dame-des-Neiges, mais propulse aussi ce projet qui contribue à la vitalité socioéconomique de notre milieu. En plus d’accroître le rayonnement de notre région, nous avons la conviction qu’il a le potentiel d’augmenter de façon significative l’achalandage touristique et qu’il donnera un élan au développement récréotouristique de notre milieu», a déclaré Roberto Dionne, directeur général de la Caisse Desjardins des Basques.

Edith Montambeault, présidente de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles indique : «C’est avec un grand enthousiasme que nous avons reçu cette réponse positive de l’engagement majeur de Desjardins dans ce projet rassembleur et porteur pour notre région!»

20 % DE L’OBJECTIF DE FINANCEMENT ATTEINT

L’un des deux volets de la campagne de financement en cours est le développement, la production et le déploiement du futur spectacle multimédia LÙZ dont l’objectif financier est fixé à 2 M$. 20% de l’objectif a déjà été atteint. Marie-Hélène Proulx, coordonnatrice de la campagne de financement souligne : «Depuis le début octobre, une vingtaine d’entreprises locales ont été rencontrées par les membres bénévoles du cabinet de campagne. […] De nombreuses rencontres avec les entreprises sont également prévues au cours des prochaines semaines et prochains mois. L’intérêt et l’engouement sont bien présents!»

Elle ajoute que 2024 sera très active au niveau des entreprises locales, régionales et auprès des programmes gouvernementaux. Elle salue le travail des bénévoles et des partenaires impliqués au projet.

Toute l’information relative au projet et aux façons de contribuer est présentée sur le site www.projeteglise3p.com. Les entreprises intéressées à devenir partenaires peuvent contacter Marie-Hélène Proulx, coordonnatrice de la campagne, à l’adresse [email protected].

Rappelons que le cœur du projet LÙZ est la production et la diffusion d’un spectacle multimédia «sons et lumières» qui proposeront une expérience immersive s’appuyant sur une légende oubliée. Si tout se déroule comme prévu, le futur spectacle sera présenté en permanence dans l’église des Trois-Pistoles à compter de l’été 2026. En complément, une mise en lumière architecturale extérieure permanente sera aussi développée pour magnifier le bâtiment.