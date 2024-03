Nouvelle initiative chez Espace Centre-ville : LAFabuleuse économie

Espace centre-ville lance aujourd'hui sa toute nouvelle initiative, LAFabuleuse Économie. Il s’agit d’une opportunité pour tous les utilisateurs du centre-ville de Rivière-du-Loup de découvrir ou re-découvrir économiquement leur centre-ville en profitant de rabais exclusif, dans les commerces participants.

LAFabuleuse Économie est un carnet regroupant plus d’une vingtaine de coupons rabais chez plusieurs commerçants de notre centre-ville. Ce carnet se vend au coût de 25 $. Il permet à son propriétaire d’économiser plus de 150$ dans les différents commerces participants de notre belle rue Lafontaine. Ce projet sera lancé en grand le samedi 23 mars, au Salon de l’habitation et du plein air, de 13h à 16h. Pour l’occasion, la cabane à sucre Jocy sera des nôtres et de la tire d’érable sera offerte gratuitement aux 350 premiers arrivés.

COMMERÇANTS PARTICIPANTS

Les commerçants participants sont : AroNature, Bijouterie R. Savard, Bistro l’Intercolonial, Café l'Innocent, Chaussures Cendrillon, Coco Latté, Coiffure Prestige, Cybelles, Éconorabais, Frais Délices, Jeanne Atelier-Boutique, La Boutique du travailleur 1999 INC, La Distinguée, La Porte Arrière, La P'tite grenouille RDL, Les Dés-Tendus, Les Passions de Kémini, L'Exterminateur D'ici, Simply for Life, Sparages, Terroirs d'ici et d'ailleurs, Tout sous un même chef, et Van Houtte Café Bistro.

L’initiative de LAFabuleuse Économie a germé dans l’espoir d’encourager l’économie locale et de dynamiser les activités au centre-ville, juste à temps pour l’arrivée du printemps.

Ce projet permet aux citoyens d’économiser, de découvrir des commerces qu’ils ne fréquentent pas normalement et d’encourager la mission d’Espace Centre-ville.

Espace Centre-ville a comme mission de cultiver un sentiment de fierté pour le centre-ville de Rivière-du-Loup par la création d’un milieu de vie unique, attractif et rassembleur.