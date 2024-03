30 000 $ aux écoles Roy et Joly pour favoriser l’activité physique chez les jeunes

Les cyclistes de l’équipe Premier Tech-Prelco qui ont participé au Grand défi Pierre Lavoie 2023 ont remis, le 22 mars, une somme de 20 000 $ à l’école Roy et 10 000 $ à l’école Joly pour le développement de projets promouvant les saines habitudes de vies chez les enfants.

Michel Morin (Premier Tech), Christian Noël (Premier Tech), Rosalie Hénault (Centre de services scolaire Kamouraska - Rivière-du-Loup), Simon Dubé (Prelco) et Yves Landry (Prelco) ont parcouru 1 000 kilomètres à vélo afin d’amasser des sous pour redonner aux jeunes.

«Ce qui me rend fière c’est vraiment de faire la promotion des saines habitudes de vie et d’être comme un exemple que lorsque l’on fait de l’activité physique, lorsqu’on bouge, ça a un effet positif sur notre santé psychologique en plus de notre santé physique», a souligné Rosalie Hénault, psychologue à l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

En plus d’avoir des bienfaits sur le corps, l’activité physique a des effets positifs sur la santé mentale. Mme Hénault indique que bouger peut améliorer la concentration, la gestion des émotions, la motivation et la réussite scolaire des enfants, en plus de développer leurs relations d’amitié et d’avoir une meilleure humeur.

Les montants remis permettront de bonifier la cour primaire à l’école Joly et de mettre en place une salle de psychomotricité à l’école Roy. Cette dernière aidera les enfants à la maternelle et en première année à développer leur équilibre et à grimper.

Rosalie Hénault participera encore cette année au Grand Défi Pierre Lavoie avec l’équipe Premier Tech-Prelco qui se déroulera du 14, 15 et 16 juin. «Ma plus grande motivation c’est vraiment de pouvoir contribuer à ce grand mouvement qui valorise l’activité physique et un esprit sain dans un corps sain», confie-t-elle.

Depuis le début de l’aventure au Grand Défi Pierre Lavoie, l’équipe a versé plus de 403 337 $ aux écoles de la région et a contribué aux projets de 29 écoles primaires.