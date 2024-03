Tempête du 21 mars : élan de solidarité dans la région

Les automobilistes qui ont été pris de court par les fermetures consécutives de la route 132 et de l’autoroute 20, jeudi soir, ont pu bénéficier d’un bel élan de générosité et de bienveillance sur le territoire. Comme quoi, il y a souvent quelqu’un pour tendre la main dans les situations plus difficiles.

Dans la MRC des Basques, la Ville de Trois-Pistoles a collaboré avec la Sûreté du Québec, le ministère des Transports et la sécurité civile afin de mettre en place un service d’hébergement temporaire. Au final, le déploiement de ressources a permis à une centaine de personnes de trouver refuge pendant la nuit dans les locaux du centre culturel.

L’opération, qui a duré jusqu’aux petit matin, s’est très bien déroulée. L’administration municipale a tenu à remercier son personnel, ses équipes des différents services, dont le service des incendies et de la sécurité civile, les travaux publics, ainsi que l’ensemble du service des loisirs pour leur bon travail.

L’ISLE-VERTE

Un peu plus à l’ouest, toujours sur la route 132, le Resto Pub Le Madub de L’Isle-Verte a lui aussi ouvert ses portes à plusieurs automobilistes pris dans la tempête. Grâce à la générosité et la bienveillance de la propriétaire, Marie-Ève Dubé, ils ont pu avoir accès à de la nourriture, à des toilettes et à un espace chauffé leur permettant de dormir quelques heures.

Il faut comprendre que le restaurant, situé au cœur de la petite municipalité, était l’un des seuls établissements publics toujours ouverts dans le secteur, lorsque la route 132 a été bloquée en fin d’après-midi. Cette décision, prise en raison de la poudrerie, a piégé plusieurs voyageurs qui circulaient dans les deux directions.

AILLEURS

Au lendemain de la tempête, plusieurs autres témoignages ont été partagés un peu partout sur le territoire. Des citoyens, propriétaires de logements locatifs de type Airbnb, ont offert un toit à quelques personnes pour la nuit à Trois-Pistoles.

D’autres propriétaires de la région ont aussi levé la main pour aider au mieux de leurs capacités.

Plus de détails suivront...