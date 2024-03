Éric Archambault récipiendaire du prix Renaud-Cyr

C’est lors de la onzième soirée de célébration et de reconnaissance Le Renaud-Cyr que le chef cuisinier du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, Éric Archambault, a été récompensé dans la catégorie «Enseignant».

«Déjà, de me rendre là, c'était grandiose. D’être parmi les gens qui étaient en nomination, de ressortir de là avec le prix, je vous avouerais que je suis agréablement surpris. Je suis hyper reconnaissant. Je ne réalise même pas encore l’ampleur de cette distinction-là», a exprimé Éric Archambault.

Cette reconnaissance vise à mettre en valeur le lien «essentiel» entre chefs cuisiniers et artisans. Le Renaud-Cyr a été créé en 1999, soit en l’honneur du chef-propriétaire et fondateur du Manoir des Érables à Montmagny, Renaud Cyr, aujourd’hui décédé. Ce dernier est considéré comme «un pionnier dans l’utilisation des produits régionaux québécois».

Après une pause de près de six ans, la cérémonie de remise du Renaud-Cyr s’est enfin déroulée le 18 mars dernier, au Cercle de la Garnison, à Québec, célébrant l’engagement des chefs et des artisans à faire rayonner les produits régionaux et la gastronomie québécoise.

Fortement encouragé par des collègues et des chefs connus d’un peu partout au Québec, Éric Archambault a accepté de poser sa candidature, cet hiver. Faute d’un ordinateur fonctionnel, M. Archambault a dû remplir une vingtaine de pages à la main. Quelques mois plus tard, il a été invité à se présenter à Québec pour assister à la soirée, et ainsi, recevoir son prix.

«Lundi, je travaillais. En après-midi, on m’a libéré, et on m’a permis d’aller là-bas. Après la soirée, je suis allé me coucher, et à 5 h je suis parti de Québec. Je suis revenu mardi matin pour être ici, avec mes étudiants», a raconté Éric Archambault.

Quelques heures à peine après l’annonce des récipiendaires du prix Renaud-Cyr, Éric Archambault a reçu une vague d’appréciation sur les réseaux sociaux. «J’ai ouvert Facebook, et j’ai commencé à regarder tous les messages [d']anciens élèves, collègues, des gens que j’apprécient énormément», a-t-il confié.

SURVOL DE SON PARCOURS

Originaire de Montréal, Éric Archambault a étudié à l’École hôtelière et d’administration de Laval, où il a obtenu un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Service de la restauration, et en Cuisine. Il a effectué plusieurs stages qui l’ont amené à se développer. Il s’est retrouvé, entre autres, dans les cuisines du Fairmont Chateau Lake Louise, en Alberta. Il a travaillé pendant près de 10 ans au Fairmont Le Manoir Richelieu, et au Fairmont Le Château Montebello. «[J]’ai comme choisi le parcours où, aux deux, trois ans, on se promène, on voyage. Ça m’a amené en Europe, j’ai travaillé à la Délégation générale du Québec à Paris (DGQP).»

En 2004, Éric Archambault s'est établi ici, à Rivière-du-Loup. Il a cuisiné à l'Hôtel Universel, l'Auberge du Portage, de même qu'à l'Hôtel de la plage qui, aujourd'hui, n'est plus. Il s'est également retrouvé dans les cuisines du Parc du Mont-Saint-Mathieu.

Après plus d'une dizaine d'années, il a décidé de quitter Rivière-du-Loup pour aller travailler dans l'Outaouais. Il est finalement revenu s'installer ici, pour de bon, quelques années plus tard.

«J’ai choisi ce métier-là pour voyager, et je pense que je l’ai fait un petit peu», a lancé Éric Archambault.

Le chef cuisinier adore se joindre à l'équipe de Saveurs Bas-Saint-Laurent pour découvrir et faire découvrir les produits d'ici.