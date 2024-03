Fermeture du Stokes de Rivière-du-Loup en juin

La succursale Stokes située au Centre commercial de Rivière-du-Loup fermera le 26 juin. Pendant les prochains mois, les amoureux de la cuisine qui y trouvaient leurs accessoires de prédilection pourront profiter de rabais de fin de bail avant d’avoir à se tourner vers les boutiques les plus proches situées à Rimouski, Lévis et Québec.

Une employée qui a préféré garder l’anonymat a confirmé la nouvelle à Info Dimanche. «On ferme le magasin pas parce qu’on le veut, mais parce que le loyer est trop cher et qu’on ne peut pas se permettre, selon les ventes que l’on fait dans l’année, de rester ouvert», a-t-elle expliqué.

Cinq employées sont touchées par la fin de Stokes à Rivière-du-Loup. La nouvelle leur a été apprise à la première semaine du mois de mars, ce qui leur donne le temps de trouver un nouvel emploi.

Elles travailleront quatre jours après la fermeture au public, soit jusqu’au 30 juin, le temps d’emballer dans des boîtes le stock restant. Les accessoires seront envoyés à Montréal avant d’être redistribués dans des boutiques restées ouvertes.

Le magasin de Rivière-du-Loup n’est pas le seul à fermer définitivement ses portes, cinq à six autres mettront la clé sous la porte à la fin de leurs baux, dont à Sorel-Tracy et à Valleyfield.

La clientèle a été étonnée d’apprendre cette fermeture : «Les clients sont surpris, déçus, vraiment beaucoup. Déçus du centre d’achat aussi, on s’entend, car de plus en plus les boutiques ferment ici à Rivière-du-Loup, donc c’est assez décevant», partage l’employée.

Indiquons qu’en février 2020, Stokes inc. s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Après cette annonce, une restructuration a été amorcée au sein de la compagnie, ce qui a mené à la fermeture de certaines boutiques. Contactée par courriel, l’entreprise Richter qui s’occupait du dossier d’insolvabilité de Stokes, a confirmé ne plus être impliquée puisque la restructuration était terminée.