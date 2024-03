Jusqu’à nouvel, les services d’obstétrique seront offerts en semaine seulement au Témiscouata 

Les services d’obstétrique seront seulement offerts du lundi minuit au vendredi 16 h à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Quant aux samedis et dimanches, les futures mères auront en tout temps accès à un transfert vers Rivière-du-Loup et à du personnel qui pourra les accueillir et leur offrir des services sécuritaires et efficaces.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a procédé à cette annonce ce vendredi 22 mars, expliquant que l’organisation fait actuellement face à un manque de personnel infirmer à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Afin de maintenir l’accès à des services obstétricaux sécuritaires et de qualité, une réorganisation temporaire des activités était nécessaire dès maintenant.

Le CISSS précise que les patientes concernées ont toutes été avisées. Au besoin, leurs frais d’hébergement, de déplacement et de repas seront remboursés selon les modalités prévues.

Par ailleurs, il n’est pas impossible que d’autres ruptures ponctuelles doivent aussi être annoncées. En moyenne, une soixantaine d’accouchements ont lieu à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac chaque année.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent poursuit en continu ses efforts de recrutement. Des garanties de postes à temps complet sont offertes à toutes les infirmières. Un comité spécial d’attraction a aussi été mis en place au cours des dernières semaines. De plus, le personnel et les médecins de l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac participent activement à la mise en place d’une solution pérenne.