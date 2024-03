S’engager pour un monde sans racisme

La Table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent (TCIBSL) saisit l'occasion de la Semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité des chances (SACR) qui se déroule du 21 au 31 mars pour transmettre un message d’unité et de paix.

La richesse culturelle du Bas-Saint-Laurent s'exprime par la présence de plus de 50 nationalités sur son territoire. Des étudiants internationaux enrichissent les écoles de leurs savoirs, des travailleurs venus d'horizons divers contribuent à la vitalité des entreprises, et la première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk tisse son histoire avec celle des Bas-Laurentiens. Tous ces individus participent activement à la dynamique de la société. La région du Bas-Saint-Laurent est donc bien en phase avec le thème annuel de la SACR, soit «Un regard historique sur le racisme au Québec : le rapprochement entre Québécoises et Québécois de toutes origines et les nations autochtones».

«Les personnes issues de l’immigration sont malheureusement trop souvent la cible de discours racistes et font face à diverses formes de discrimination, que ce soit dans le domaine du logement ou de l'emploi. Ces situations sont inacceptables. Au Bas-Saint-Laurent, nous aspirons à cultiver le respect, l'inclusion et la solidarité, pour créer un lieu où chaque individu est valorisé pour sa singularité et sa contribution à la société», a souligné Bertin Denis, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC Les Basques

La TCIBSL rappelle que l'initiative lancée en novembre dernier, la campagne «Ensemble pour l’Accueil» se poursuivra jusqu’en juin 2024, par la création et la diffusion de huit mini BD. L’objectif de cette campagne est de sensibiliser la population, ainsi que les organismes et les entreprises qui embauchent des travailleurs issus de l’immigration à l'existence des ressources et des services disponibles pour accueillir et accompagner ces nouveaux arrivants.

Pour découvrir les mini-BD réalisées jusqu'à présent, il faut visiter la page du CRDBSL au https://www.crdbsl.org/developpement-regional/regionalisation-immigration.html.