«Le NPD et le Bloc protègent Justin Trudeau d’une élection sur la taxe carbone», soutient Bernard Généreux

Après la tenue d’un vote de confiance à la Chambre des communes demandée par le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, le NPD et le Bloc Québécois ont voté, dans la soirée du 21 mars, en faveur de Justin Trudeau pour lui éviter une élection sur la taxe carbone.

«Il est incroyable que le Bloc supporte encore les libéraux pour augmenter les taxes sur les québécois, qu’elles soient directes ou non. Ça n’a plus de bon sens ! La population n’en peut tout simplement plus !», s’exclame le député de Montmagny – L’Islet – Kamouraska – Rivière-du-Loup, Bernard Généreux.

Ce dernier soutient qu’à la suite du vote, la taxe carbone augmentera de 23% le 1er avril, et engendrera une hausse du coût de beaucoup de produits essentiels. Cette hausse de la taxe, souligne le député, arrive au pire moment possible.

«Le NPD et le Bloc ont eu l’occasion d’écouter leurs électeurs et d’apporter, à deux reprises cette semaine, un soulagement fiscal. Ils auraient pu voter en faveur d’une motion des conservateurs de «Gros Bon Sens», mais ils ne l’ont pas fait», ajoute M. Généreux.

Le Parti conservateur du Canada soutient que 70 % des Canadiens s’opposent à la hausse de la taxe de Justin Trudeau prévue pour le 1er avril et 70 % des premiers ministres provinciaux, y compris le premier ministre provincial libéral de Terre-Neuve-et-Labrador et les partis libéraux provinciaux de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ont demandé au premier ministre de mettre fin à cette hausse de la taxe avant qu’il ne soit trop tard.

«Est-ce qu’ils ont entendu nos agriculteurs, ceux qui nourrissent nos familles ? Parce qu’eux seront durement touchés. C’est grave ce qui se passe», conclut M. Généreux.