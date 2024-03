Écoles fermées dans le secteur des Basques

Les cours sont suspendus aujourd'hui dans toutes les écoles primaires et secondaires, les centres de formation des adultes et les centres de formation professionnelle du secteur des Basques du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs en raison des mauvaises conditions climatiques et routières.

Les services de garde demeurent ouverts à l'exception de ceux de Sainte-Françoise, Sainte-Rita et Saint-Mathieu-de-Rioux. Les établissements scolaires du secteur de Témiscouata sont ouverts pour la journée, en ce 22 mars.

Les écoles, services de garde, centres de formation professionnelle et centres d'éducation des adultes du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup sont tous ouverts aujourd'hui.

Environnement Canada a émis un avis de poudrerie dans la région, puisque les vents forts mêlés à la neige fraichement tombée pourraient réduire considérablement la visibilité sur les routes.

Pour connaitre tous les détails :

» Info-suspension - CSS du Fleuve-et-des-Lacs