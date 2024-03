Annonce du financement des projets du programme Nouveaux Horizons 2024

Maxime Blanchette-Joncas, le député de Rimouski–Neigette–Témiscouata–Les Basques, annonce le financement d’un montant total de 404 908 $ pour 20 projets présentés par des organismes de la circonscription et dirigés par des aînés, dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés, qui favoriseront l’inclusion sociale ainsi que la participation des aînés.

Le programme Nouveaux horizons permet chaque année de financer, jusqu’à 25 000 $ maximum sur une année, de nombreux projets émanant d’organismes communautaires.

«Je félicite toutes les organisations qui ont déposé une demande de subvention pour leur projet. Vous êtes les cœurs battants de la vie sociale dans notre circonscription, et votre implication permet à de nombreux aînés d’être inclus socialement, et de lutter contre la solitude. Au Bas-Saint-Laurent, où plus d’une personne sur quatre est âgée de 65 ans et plus, ces projets porteurs et rassembleurs sont essentiels. La solution contre l’isolement et la participation des aînés passe notamment par l’organisation d’activités dans leurs communautés qui sont possible grâce à ce soutien financier», conclut le député Blanchette-Joncas.

Parmi la vingtaine de projets financés, on retrouve, dans les MRC de Témiscouata et des Basques : les rénovations du Centre des loisirs du Club des 50 ans et + de Saint-Jean-de-la-Lande (25 000 $), l’achat de matériel pour le Club des 50 ans et + La bonne entente d’Esprit-Saint (25 000 $), l’achat d’équipement pour le Cercle de fermières d’Auclair (25 000 $), l’aménagement d’un parc par le Club de l’âge d’or de Packington (25 000 $), la mise en place d’Ateliers par la Maison Entre-Deux de Cabano (2 667 $), les formations à des ateliers de l’Association des Arts du Témiscouata (25 000 $), l’achat d’équipement pour le Cercle de fermières de Dégelis (12 020 $), l’achat d’une thermopompe du Club de l’âge d’or de Cabano (25 000 $), l’achat de matériel du Club de l’âge d’or de Saint-Eusèbe (16 583 $), l’achat de matériel du Cercle de fermières de Saint-Jean-de-Dieu (14 289 $), l’installation d’une thermopompe par la Municipalité de Saint-Éloi (25 000 $), la réparation des fondations, le remplacement de la galerie et l’installation d’une rampe d’accès à la Municipalité de Saint-Clément (25 000 $), l’installation d’abris à la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges (17 720 $), et l’installation d’un chapiteau par la MRC des Basques (13 183 $).