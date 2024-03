222 976 $ pour lutter contre la violence dans la région des Basques

La députée de la région de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne, au nom de la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce une aide financière de 222 976 $ au Centre-femmes Catherine-Leblond de Trois-Pistoles pour soutenir son projet visant à sensibiliser la population à la violence sexuelle et à la violence conjugale, dont les femmes sont les principales victimes.

Le projet «Une communauté avisée» du Centre-femmes Catherine Leblond, consiste à réaliser des émissions de télévision, des balados et des chroniques qui informent et sensibilisent la communauté des Basques sur la violence conjugale et la violence sexuelle.

«Je suis ravie que le Centre-femmes Catherine Leblond ait été sélectionné […] Il est important d'en parler ouvertement et de sensibiliser la population sur ce sujet. La violence n'a pas sa place dans notre société et c'est en échangeant et en mettant en place des initiatives comme celle-ci que nous pouvons faire la différence. Je tiens également à saluer l'engagement du Centre-femmes pour son projet "Une communauté avertie"», a commenté la députée Amélie Dionne.

Cette initiative locale a été retenue dans le cadre de l’édition 2023-2024 de l’appel de projets de sensibilisation en matière de violence conjugale et de violence sexuelle. Elle contribuera à mieux faire connaître et reconnaître ces formes de violence et à outiller les victimes, les auteurs de violence et leur entourage dans la MRC des Basques.

«Nous sommes très heureuses de l'obtention de cette subvention qui nous permettra de faire une différence dans la lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes. Nous croyons que la sensibilisation, l'information et la prévention auprès de la population sont des clés nécessaires pour construire une société plus juste et plus égalitaire», ajoute Aline Denis, coordonnatrice du Centre-femmes Catherine Leblond.

Le gouvernement du Québec octroie une somme de plus de 4,8 M$ pour soutenir 29 projets sur tout le territoire. Le prochain appel de projets de sensibilisation en matière de violence conjugale et de violence sexuelle est prévu pour 2025-2026.