Un pharmacien de Saint-Jean-de-Dieu est limité dans son droit d’exercice

Le 12 mars dernier, le conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec a ordonné la limitation du droit d’exercice du pharmacien Dominic Beaumont, qui opère une pharmacie sous la bannière Proxim, située au 45, rue Principale Nord à Saint-Jean-de-Dieu.

Cette décision fait en sorte que M. Beaumont ne peut exercer ses activités professionnelles prévues à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie. La limitation de son droit d’exercice est entrée en vigueur le 12 mars, et ce jusqu’à ce que le conseil de discipline rende une décision qui rejette la plainte ou qui impose des sanctions. Dominic Beaumont a plaidé coupable à plusieurs manquements qui lui étaient reprochés.

Il fait face à une plainte disciplinaire qui compte 34 infractions et manquements au code de déontologie de sa profession. On lui reproche entre autres d’avoir entravé le travail du syndic, d’avoir fait un usage immodéré de psychotropes ou de substances aux effets analogues, d’avoir fait défaut de respecter un engagement pris avec le syndic, d’avoir laissé sa pharmacie sans qu’elle ne soit sous le contrôle et la surveillance d’un pharmacien et d’avoir fait preuve de négligence.

Sur les réseaux sociaux, l’entreprise a précisé que la pharmacie demeure ouverte et qu’un pharmacien est disponible pour assurer les services pharmaceutiques. Une autre audience du conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec est prévue le 10 juin dans le dossier de Dominic Beaumont.